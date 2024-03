Gazzetta – Il Napoli torna ai microfoni di DAZN, ADL multato dalla Lega

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul ritorno del Napoli ai microfoni di Dazn dopo le polemiche e la multa ricevuta da ADL. Questo quanto evidenziato:

“Saranno state le multe o il malcontento degli altri club? Chissà, ma intanto il Napoli è tornato a parlare ai microfoni di Dazn prima e dopo il match, con un giocatore e l’allenatore, come prevede l’accordo non rispettato dagli azzurri per volontà di De Laurentiis nelle ultime gare. Cosa che aveva portato a una multa di più di 100 mila euro dopo la Juve pure per il pregresso, più altri 100 mila per il silenzio col Torino”.