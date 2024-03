CdS – Il Napoli non è perso, c’è la voglia di reagire e provare a centrare la Champions

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul match di ieri sera contro l’Inter e sulla capacità della squadra azzurra di reagire. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Prima che si prepari il pasillo d’onore per l’Inter, servirà un po’ di tempo – un attimo, un battito di ciglia – ma quando il Napoli dovrà scucirsi lo scudetto dalle maglie, vorrà sentirle bagnate di sudore, perché (forse) è finita ma finché c’è vita c’è speranza per la Champions. L’aritmetica è una splendida opinione, lo sa bene Inzaghi, che con il Milan a 14 punti può anche starsene comodo nel suo paltò, e adesso lo pensa anche Calzona: in quell’1-1 c’è una tentazione da tener viva, credere che sia ancora possibile afferrare il quinto posto (sperando che valga), per non ritrovarsi con il Napoli nella depressione più totale”.