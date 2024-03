Come riporta il quotidiano campano Il Mattino, Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del sostituto di Mauro Meluso come direttore sportivo per la prossima stagione. Tra i vari nomi seguiti dal patron azzurro c’è anche quello di Mauro Pederzoli, attualmente al Parma, squadra che sta dominando la Serie B e lanciata verso la promozione nella massima serie con Fabio Pecchia in panchina.