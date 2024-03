Tuttosport – ADL contro l’agente di Zielinski! Il retroscena

Domani il Napoli affronterà l’Inter a San Siro. Sono gli ultimi mesi in azzurro per Piotr Zielinski. Il polacco affronterà la sua futura squadra da separato in casa con quella attuale. Per l’occasione, Tuttosport ha rivelato un retroscena nella trattativa per il rinnovo contrattuale di Zielinski:

“Il numero uno azzurro non le ha mandate a dire, usando parole dure soprattutto verso il suo agente Bartolomiej Bolek. Un mancato rinnovo nonostante il Napoli offrisse qualcosa di più dell’Inter a Zielinski come ingaggio (5 milioni contro i 4.5) – che ha spinto il Napoli e la dirigenza e lo staff tecnico, a escludere il giocatore dalla lista Uefa per la seconda fase della Champions, tant’è, che infatti che Zielinski ha osservato dalla tribuna le due sfide contro il Barcellona”.