SKY – Inter-Napoli, probabili formazioni: filtra ottimismo per Osimhen

Domani il posticipo della 29esima giornata è speciale per appassionati neutrali e i tifosi più sfegatati: c’è Inter-Napoli alle 20:45. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il ko in Champions potrebbe obbligare Inzaghi a un cambio in difesa. Bisseck non è una sorpresa. A centrocampo si candidano Frattesi e Darmian per una maglia da titolare.

Nonostante le ovvie difficoltà e lo stadio contro, il Napoli è obbligato a vincere per inseguire il sogno Champions. La nota pay tv informa che, dopo la preoccupazione di ieri per Osimhen, c’è qualche spiraglio. Il nigeriano migliora, ma potrebbe partire dalla panchina, al suo posto Raspadori. Zielinski affronterà la sua futura squadra. Dovrà, però, battere prima la concorrenza con Traorè che in questi primi mesi sta facendo molto bene.