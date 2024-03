FOTO – Elmas deluso a Lipsia: il macedone cura le ferite a Napoli!

Dopo quattro stagioni a Napoli coronate dalla vittoria dello scudetto nell’ultima, Eljif Elmas si è trasferito in Germania. A Lipsia, il centrocampista classe 1999 cercava più spazio, ma è stato prontamente deluso. In Bundesliga sta passando più tempo seduto in panchina che a correre sul campo da gioco.

Oggi cura le ferite a Napoli. Rappresentativa la storia pubblicata sui social. C’è un video in cui la sua auto percorre le strade della città partenopea. Il sottofondo non lascia dubbi a interpretazioni: Napul’è di Pino Daniele. Se anche Elmas non dovesse sentirsi deluso dai primi mesi tedeschi, sicuramente non ha dimenticato la città che da diamante grezzo lo ha trasformato in talento maturo.