TMW – Le probabili formazioni di Inter-Napoli: Inzaghi verso il turnover, scelto il sostituto di Osimhen

Mancano poco più di 24 ore al big match della 29esima giornata di Serie A. A San Siro, Inter e Napoli hanno obiettivi chiari ed importanti per lo scudetto e per la Champions. Proprio in questa settimana, le due compagini hanno detto addio alla Coppa dalle grandi orecchie e la partita di domani sarà importante anche per poter riscattare le cocenti eliminazioni.

Calzona e Inzaghi devono scegliere la formazione che scenderà in campo dal primo minuto. I padroni di casa hanno un giorno in meno di riposo avendo giocato mercoledì. L’ex Lazio, infatti, opterà per il turnover in difesa: Bisseck e Acerbi sostituiranno De Vrij e Pavard preferiti in Champions. Per gli altri reparti, Inzaghi conferma i calciatori scesi in campo con l’Atletico.

Calzona non può permettersi particolari turn over data la situazione, ma sarà obbligato a valutare Osimhen. Al suo posto ci sarà Raspadori. Verso la panchina Mario Rui: al suo posto Olivera. Ecco le probabili formazioni di Tuttomercatoweb.com:

NTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa. Lobotka, Traorè; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Allenatore: Calzona.