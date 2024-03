Guerini, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Queste le sue parole: “C’è delusione per un’annata balorda. I tecnici non riescono a lavorare perché c’è un presidente invadente che li tratta come giocattoli. Per allenare il Napoli ci vuole personalità, soprattutto nell’affrontare il presidente De Laurentiis“.