Mediaset – Osimhen verso il forfait, il suo sostituto scalpita

Nella giornata di ieri, il report del Napoli ha aumentato l’ansia per la trasferta con l’Inter. Infatti, il club ha comunicato che Victor Osimhen sta soffrendo un affaticamento muscolare dalla fine della gara col Barcellona. Niente di grave, ma i tempi ristretti per il recupero non fanno ben sperare. Resta solo da attendere il report della rifinitura e i convocati di Calzona che verranno comunicati nel corso della giornata.

In caso di forfait, molti sono sicuri che il ct della Slovacchia opterà per Raspadori. Attenzione, però: Sport Mediaset ricorda che in panchina il Napoli ha un altro sostituto di Osimhen che quest’anno non è riuscito a incidere come nello scorso: Giovanni Simeone, che potrebbe partire titolare al centro dell’attacco. Proprio lui che in quello stadio, contro il Milan, aprì la strada allo scudetto con il gol del definitivo 2-1 per il Napoli.