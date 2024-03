Caravello, agente FIFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Azzurro 99. Queste le sue parole: “Al Napoli serve una continuità di risultati, soprattutto in virtù del quinto posto per la Champions. Per il dopo Osimhen, il primo obiettivo è David del Lille. In orbita Napoli anche il gioiellino del Bologna Zirkzee“.