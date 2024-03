“E’ tempo di big match, prossima tappa: Giuseppe Meazza”: le statistiche di Inter-Napoli

Alla vigilia della sfida tra Inter e Napoli al Giuseppe Meazza di San Siro, il Napoli ha pubblicato su X le statistiche della sfida. La trasferta interista non è assolutamente meno importante degli altri big match. Lo scorso campionato, l’Inter trionfò al ritorno dalla sosta per il mondiale in Arabia Saudita con la rete di Dzeko. Al ritorno al Maradona, il Napoli già campione d’Italia si impose con la vittoria per 3-1. La vittoria segnò un record importante: almeno una volta, tutte le altre 19 squadre di Serie A sono state battute dalla corazzata di Spalletti.

A un anno e tre mesi dall’ultimo confronto al Meazza, il Napoli è ben lontano dai numeri dello scorso campionato. Nel gennaio del 2023 l’Inter vinceva convinta di poter giocarsi lo scudetto alla pari. Oggi, questo scudetto arriverà con un rullino di marcia simile a quello del Napoli 2022/2023.

Sul post pubblicato dal club azzurro, emergono i dati della sfida nello stadio milanese. Trionfa l’Inter con le sue 51 vittorie in casa. Il Napoli si rappresenta con solo 9 vittorie. 17 volte le due compagini si sono divise la posta. Infine i gol: 70 quelli partenopei, 144 gli interisti.