Schira: “Sostituto Osimhen? Il Napoli monitora la pista Santiago Gimenez”

Con ogni probabilità il Napoli l’anno prossimo dovrà fare a meno dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Tra i vari nomi per sostituirlo il la società azzurra pensa anche a Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord. Lo scrive Nicolò Schira via X:

“Il Napoli sta monitorando l’attaccante del Feyenoord Santiago Gimenez. Gli scout del Napoli l’hanno già osservato più volte da vicino in queste ultime gare”.