Sarri-Fiorentina, un matrimonio che potrebbe farsi solo in un caso: i dettagli

La Nazione sta analizzando nuovamente il destino di Vincenzo Italiano, il quale sembra aver lasciato intendere la possibilità di una separazione alla fine della stagione, come evidenziato anche nel post-partita di ieri sera dopo la partita tra la Fiorentina e il Maccabi Haifa.

Il giornale fiorentino sta valutando i potenziali successori di Italiano, inserendo questa riflessione in un contesto più ampio che riguarda una riorganizzazione generale delle panchine delle principali squadre italiane. All’inizio dell’estate, ci si aspetta cambiamenti di allenatori per Lazio, Napoli, Milan, Juventus, Bologna, Torino e Genoa. Queste squadre dovranno affrontare un mercato altamente competitivo, nel quale si cercheranno figure di alto livello, tra cui potenziali candidati già menzionati come Gilardino, Palladino o Sarri.

La Fiorentina sarà coinvolta in questo mercato degli allenatori, e il futuro di Italiano potrebbe ancora essere oggetto di discussione, con la possibilità che egli possa riconsiderare la sua decisione.