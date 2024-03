Relevo, Moretto: “Samardzic verso la terza panchina: rapporto con Cioffi ai minimi termini. Vi spiego”

Lazar Samardzic è stato un fugace flirt della scorsa sessione estiva. L’Inter si è mossa prima e meglio, ma poi alcuni mancati accordi con l’agente ha fatto saltare tutto. A gennaio, i rumours affermavano che l’interesse per lui da parte del Napoli era ritornato. Niente di concreto, di nuovo: per rinforzare il centrocampo sono arrivati Dendoncker e Traorè.

Samardzic, invece, è rimasto a Udine. Come spiega l’esperto di calciomercato di Relevo, Matteo Moretto, la scelta si sta rivelando dannosa per la carriera del serbo: “Lazar Samardžić verso la terza panchina consecutiva in campionato con l’Udinese – ha scritto su X – Out contro la Salernitana, appena 15 minuti a Roma contro la Lazio e fuori dagli 11 in vista di Udinese-Torino. Il rapporto tra Cioffi e il calciatore è davvero ai minimi termini”.