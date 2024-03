Gazzetta – Calciomercato Inter, che flop: in estate via in tre

La Gazzetta dello Sport ha analizzato quali potrebbero essere le conseguenze delle eliminazioni in Champions di Napoli e Inter. Conseguenze che hanno portato alla luce le scelte sbagliate nel corso del calciomercato estivo.

Se per il Napoli si trattava di un problema risaputo con il settimo posto in classifica e la possibilità di rivincere lo scudetto svanita già a fine febbraio, non si può lo stesso dell’Inter. I nerazzurri sono prossimi al titolo di campioni d’Italia e finora i problemi non sembravano esserci. Sulle sue colonne la rosea sottolinea come l’eliminazione dalla Champions League obbligherà Marotta a vendere Sanchez, Arnautovic e Klaassen. Particolarmente deludente l’avventura milanese dell’ex Ajax. Il divorzio non lascerà rimpianti: il suo sostituto già c’è ed è Zielinski.