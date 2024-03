Francini: “L’Inter ha fatto anche i supplementari in Champions, sono fiducioso”

Giovanni Francini è stato tra gli ospiti di Delietta TV in programma su Prima Tv. L’ex difensore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida di domenica sera contro l’Inter. Entrambe le compagini sono state eliminate in Champions League. I nerazzurri si avviano verso la vittoria del 20esimo scudetto, l’annata è comunque un successo. Il Napoli, invece, è obbligato a vincere per poter sperare nella qualificazione in Champions. Ecco cosa ha detto Francini a riguardo:

“Difficile da dire quale possa essere la reazione dopo una mancata qualificazione che era alla portata del Napoli. Rigore su Osimhen? Mi chiedo perché non si sia visto neanche al VAR, sarebbe stata un’altra gara. Formazione contro l’Inter? Credo la formazione base. L’Inter ha giocato il giorno dopo rispetto al Napoli e ha giocato anche i supplementari quindi ho fanno una grande partita oppure…Pronostico? Mi sento fiducioso”