Inter, allenamento in vista del Napoli. Quattro hanno lavorato a parte

Dopo l’uscita dalla Champions contro l’Atletico Madrid, l’Inter sta preparando la gara di domenica sera alle 20:45 contro il Napoli a San Siro.

Allenamento mattutino quest’oggi ad Appiano Gentile per l’Inter: come riportato da FcInterNews.it, hanno lavorato a parte Juan Cuadrado, Stefano Sensi, Carlos Augusto e Marko Arnautovic. Scarico per chi ha giocato la sfida di Champions contro l’Atletico Madrid e allenamento regolare per gli altri. Domani andrà in scena la seduta pomeridiana, quindi il ritiro. Molto difficile, invece, la convocazione del laterale brasiliano Carlos Augusto.