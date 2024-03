Tuttosport – La Uefa pronta a punire De Laurentiis: le ultime

Tuttosport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis potrebbe essere punito con delle sanzioni per aver negato ai suoi calciatori di rilasciare interviste a DAZN e Sky. Questo quanro evidenziato dalla nostra redazione:

“Per aver negato a DAZN le interviste pre, durante e dopo le partite al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarà notificata una multa di 200mila euro. Di ieri, invece, la notizia che la UEFA ha aperto un procedimento contro il presidente per la sfuriata contro Sky, in diretta durante l’intervista a Politano, da bordo campo a Barcellona. Il comportamento è stato prima condannato dall’emittente attraverso un tweet del direttore Ferri, poi anche l’organismo che governa il calcio europeo ha deciso di mettere mano, essendo rimasto negativamente colpito dall’atteggiamento del patron. Il procedimento fa riferimento all’articolo 11 del regolamento Uefa, più precisamente per la «violazione delle regole basilari di condotta e di decenza»”,