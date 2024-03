5° posto Champions? Ranking aggiornato dopo gli ottavi di UCL: ancora prima l’Italia ma restano solo quattro squadre

L’eliminazione di ieri sera dell’Inter agli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid (5-3 d.c.r) non è una buona notizia non solo per i tifosi nerazzurri; il ranking UEFA dell’Italia subisce una brusca frenata, e ora le italiane in Europa sono solo quattro.

La prossima stagione la Champions League rivoluzionerà il suo classico format: da 32 a 36 squadre in totale. I quattro posti in più saranno cosi suddivisi: un posto andrà alla terza classificata nel campionato della quinta federazione UEFA, un altro a una vincitrice del campionato, portando da 4 a 5 il numero di club che si qualificano attraverso il cosiddetto “Percorso Campioni” (quello a cui prendono parte i club campioni nazionali di federazioni non top del ranking UEFA).

I restanti due posti andranno alle due nazioni che avranno ottenuto il miglior punteggio totale nel ranking nella stagione precedente (che equivarrebbe al numero totale di punti diviso le squadre partecipanti di quel paese). Le due federazioni quindi, guadagnerebbero un posto che spetterà alla squadra che in classifica sarà nella miglior posizione in campionato dietro quelle che assicurano la qualificazione.

Ecco la situazione attuale del ranking UEFA dopo la conclusione degli ottavi di finale di UCL: