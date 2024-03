Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, Claudio Lotito è stato a cena con Igor Tudor per portarlo come nuovo allenatore della Lazio. Questa sera a Villa San Sebastiano, residenza del presidente biancoceleste, sta andando in scena un confronto tra le parti. Si cerca un accordo per un contratto fino al 30 giugno 2025. Se l’intesa verrà trovata, Giovanni Martusciello dopo la gara contro il Frosinone tornerà a ricoprire il ruolo di vice, proprio come con Sarri.