Cannavaro: “Allenare il Napoli? Un sogno. Speravo di vincere uno scudetto in azzurro”

“Allenare il Napoli? Un sogno”. Parole di Paolo Cannavaro, ex calciatore ed ex capitano proprio del Napoli. Nel corso di un’intervista rilasciata a Dazn per conto di ‘Un’altra storia’, ha parlato di questa prospettiva e di altri argomenti, specie della sua esperienza in maglia partenopea. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Allenare il Napoli? Per un ragazzo che ha fatto da raccattapalle, giocatore e capitano il sogno è Napoli. Sono tornato a vivere a Napoli, anche perché il desiderio per chi come me si vede allenatore, è quella panchina. Nel mio caso credo che sia scontato pensarci”.

“Mi sarei voluto togliere la soddisfazione di vincere uno scudetto a Napoli. Ci ho creduto realmente nel corso dell’ultimo anno di Mazzarri. Abbiamo avuto uno stop a gennaio e la Juventus ha allungato, ma in quella stagione ci ho davvero creduto. Per noi Mazzarri è stato importantissimo, di lui ammiro la capacità e il modo di convincerti che ciò che ti diceva rappresentava il bene del gruppo. La Coppa Italia? Ho alzato un trofeo dopo un digiuno di 25 anni. È stata la coppa della rinascita dopo alcuni anni davvero complicati. È stata la presa di consapevolezza di essere davvero tornati e da lì prenderci ciò che ci spettava”.