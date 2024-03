Obiettivi Napoli – Tudor vicino alla Lazio: accelerata nelle prossime ore

Igor Tudor è ad un passo dalla Lazio. L’ex tecnico di Verona e Marsiglia è stato vicino al Napoli dopo l’esonero di Garcia, ma alla fine ADL puntò sul ritorno di Mazzarri. Adesso, dopo l’addio di Sarri, ci provano i biancocelesti e secondo il giornalista Matteo Moretto a breve ci sarà l’accelerata definitiva: “Il primo nome per la panchina della Lazio era e resta Igor Tudor, come vi abbiamo raccontato. Nelle prossime ore nuovi contatti per provare ad accelerare in modo definitivo. La sintonia tra le parti è buona. Pronto un contratto fino a fine stagione più uno. La posizione di Giovanni Martusciello non è salda”.