Stagione da dimenticare per il Napoli: il post Scudetto è un fallimento

Come riporta Repubblica, la stagione del Napoli è da paragonare ad un buco nero che ha inghiottito tutto e anche il futuro potrebbe essere compromesso, dopo l’uscita dalla Champions e la mancata qualificazione al Mondiale per Club. La sconfitta con il Barcellona ha visto andare in fumo i progetti di ADL che dovrà rinunciare ad una 60ina di milioni provenienti dal passaggio del turno e dalla nuova competizione mondiale alla quale parteciperà la Juventus. C’erano grandi aspettative per questa nuova stagione post Scudetto che invece si è trasformata in un vero fallimento per il club.