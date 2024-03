UFFICIALE – Georgia, svelata la lista dei convocati di Sagnol. C’è Kvaratskhelia

La Georgia ha annunciato la lista dei convocati per i prossimi impegni. La Nazionale caucasica è impegnata nei playoff per l’accesso a Euro2024, e dovranno vedersela il giorno 21 marzo contro il Lussemburgo in semifinale, per poi eventualmente fronteggiare in finale la vincente della sfida tra Kazakistan e Grecia. Tra i convocati del Ct Willy Sagnol, figura anche Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli.

Portiere: Giorgi Mamardashvili (Valencia, Spagna), Giorgi Loria (Dinamo Tbilisi, Georgia), Luka Gugeshashvili (Qarabag, Azerbaigian)

Difesa: Solomon Kverkvelia (Al-Okhdood, Arabia Saudita), Saba Sazonov (Torino, Italia), Guram Kashia (Slovan Bratislava, Slovacchia), Giorgi Gvelesiani (Persepolis, Iran), Lasha Dvali (Apoel, Cipro), Luka Lochoshvili (Cremonese, Italia), Otar Kakabadze (KS Cracovia, Polonia), Vladimir Mamuchashvili (Dinamo Batumi, Georgia), Levan Shengelia (Panaitōlikos, Grecia), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batumi, Georgia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar, Ucraina)

Centrocampo/Attacco: Otar Kiteishvili (Sturm Graz, Austria), Nika Kwekveskiri (Lech Poznan, Polonia), Giorgi Chakvetadze (Watford, Inghilterra), Sandro Altunashvili (Wolfsberger, Austria), Giorgi Kochorashvili (Levante, Spagna), Jaba Kankava (Slovan Bratislava, Slovacchia), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova, Romania), Giorgi Mikoutadze (Metz, Francia), Budu Zivzivadze (Karlsruhe, Germania), Giorgi Kvilitaia (Apoel, Cipro), Zuriko Davitashvili (Bordeaux, Francia), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli, Italia)