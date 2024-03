Ssc Napoli, gli azzurri riprenderanno domani gli allenamenti

Il Napoli, di ritorno da Barcellona a seguito dell’impegno di Champions League contro i blaugrana, non si allenerà in giornata odierna. A comunicarlo, è la società sul proprio sito ufficiale. Gli allenamenti in vista di Inter-Napoli riprenderanno domani. “Dopo la gara di Champions League a Barcellona, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di San Siro contro l’Inter per la 29esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45”.