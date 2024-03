Lazio, accettate le dimissioni di Sarri. Martusciello nominato allenatore ad interim

La Ss Lazio, con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha reso noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni come allenatore della prima squadra. La società dunque, ha accettato la volontà del tecnico di lasciare la guida del gruppo biancoceleste. In sua sostituzione, è stato nominato ad interim Giovanni Martusciello, suo vice, fino al termine della stagione. “La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello”.