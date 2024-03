Inter-Napoli sarà arbitrata da La Penna di Roma 1. Al Var Di Paolo

Sono state svelate le designazioni arbitrali per quanto riguarda la ventinovesima giornata di Serie A Tim. Per l’occasione, il Napoli dovrà sfidare la lanciatissima Inter allo stadio Giuseppe Meazza il giorno domenica 17 marzo alle ore 20:45, in quello che si preannuncia un match durissimo. La partita sarà arbitrata dal signor Federico La Penna della sezione di Roma 1. A supportarlo ci saranno i guardalinee Berti e Perrotti, mentre il quarto uomo sarà Feliciani. Il Var sarà presieduto dal signor Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, e ad assisterlo ci sarà Valeri. Di seguito, la designazione completa.

INTER – NAPOLI h. 20.45

LA PENNA (foto)

BERTI – PERROTTI

IV: FELICIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERI