Il giornalista Valter De Maggio ha parlato su Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione da lui condotta Radio Goal, della sconfitta del Napoli contro il Barcellona.

“Per me è un errore racchiudere tutto al rigore non concesso. L’arbitro è l’alibi dei perdenti. Se l’obiettivo era qualificarsi al Mondiale per Club la stagione andava programmata in un altro modo, non puntando su Meluso e Garcia al posto di Giuntoli e Spalletti, investendo su un difensore diverso da Natan per sostituire Kim”.