Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport-Stadio, ha parlato di mister Calzona nel suo editoriale: “Ho avuto modo di confrontarmi con lui e posso dire di aver percepito subito l’intelligenza, la competenza e la sensibilità umana. Non ho ancora la confidenza di chiamarlo Ciccio ma lo farò presto. Ricordo una giorno disse una cosa che mi colpì , una cosa davvero insolita, relativa al primo e unico anno in cui ha lavorato nel Napoli di Spalletti, pur non lavorando mai sul campo”.