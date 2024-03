Gazzetta – senza Champions saà rivoluzione totale

La possibile esclusione del Napoli dalle competizioni più lucrative, inclusa l’attuale e futura Champions League e il Mondiale per club, potrebbe spingere De Laurentiis a considerare una radicale rivoluzione nella squadra, con la cessione dei migliori giocatori. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, questo scenario potrebbe portare a una sorta di “anno zero” per il Napoli, con una completa ricostruzione della squadra. Anche se Calzona è visto come una figura adatta per questo compito, con una vasta esperienza e conoscenza nel settore calcistico, non c’è certezza che un’operazione del genere possa risparmiare il club da significativi cambiamenti e difficoltà.