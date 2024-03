Tuttosport – De Laurentis voleva Di Marzio e non Ugolini, il motivo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, si ricostruisce quanto accaduto ieri in Spagna con il patron del Napoli. Inizialmente, De Laurentiis ha interrotto l’intervista di Politano a Sky e successivamente ha aggredito un cameraman con la telecamera che stava per cadere. Si è appreso che Aurelio De Laurentiis avrebbe preferito che l’intervistatore di Politano fosse Gianluca Di Marzio, a causa del suo legame con la città di Napoli, anziché Ugolini, nato a Roma, che secondo il presidente non era ritenuto idoneo.