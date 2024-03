La Lazio di Maurizio Sarri perde in casa per 1-2 contro l’Udinese e perde un’altra occasione per avvicinarsi alla zona Champions.

Un risultato che mette a serio rischio le velleità dei biancocelesti, reduci dalla pesante sconfitta contro il Bayern Monaco in Germania, i cui strascichi probabilmente hanno inciso sulle gambe e la testa dei calciatori anche contro i friulani, che ottengono tre punti che pesano come un macigno nella lotta salvezza.