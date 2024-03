Enrico Fedele, noto opinionista sportivo, si è soffermato su Barcellona-Napoli ad Ottochannel.

Ecco il suo intervento: “Il Napoli dovrà affrontare il Barcellona consapevole del fatto che non basterà una semplice impresa ma un vero e proprio miracolo sportivo. Io credo nei miracoli essendo cattolico e ADL ha promesso un bottino di ben 10 milioni di euro agli azzurri se passeranno il turno, condizione fondamentale per agguantare anche il Mondiale per club”.