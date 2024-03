Da Barcellona: “Giocando così, il Napoli ci manderà a casa”

Barcellona-Napoli è sempre più vicina, proprio domani sera si giocherà il decisivo ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata le due squadre hanno pareggiato per 1-1 lasciando aperto lo scontro e la possibilità di qualificarsi ai quarti della competizione. Dopo la vittoria di misura contro il Maiorca, il quotidiano catalano Sport ha affermato che con il gioco mostrato in campionato, sarà il Napoli a passare:

“Giocando così martedì, il Napoli ci manda a casa“. Questa è stata la frase più ripetuta all’intervallo all’Estadi Olímpic de Montjuïc dopo i primi 45 minuti contro il Maiorca. Il Barcellona ha battuto il Maiorca, facendo il minimo e con merito, sì, ma senza giocare molto a calcio e lasciando ancora più dubbi che certezze. Martedì tutti, a partire dall’allenatore, devono farsi avanti e mostrare la loro versione migliore contro un Napoli migliorato. Perché il Napoli è molto più pericoloso del Maiorca, perché la tensione e i nervi saranno anche maggiori così come lo sarà anche la motivazione. Perché allora non ci sarà margine di errore e qualsiasi errore può lasciare la squadra fuori dalla Champions League. Ogni giocatore può giocare meglio di come sta facendo e fare un altro passo avanti”.