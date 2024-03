De Laurentiis vuole il Mondiale per Club: ecco la promessa fatta alla squadra

Il Mondiale per Club è una delle più ambite competizioni dalle società di tutto il pianeta, in particolare europee ed americane. Attualmente, l’unica squadra italiana già qualificata alla prossima edizione del torneo è l’Inter e il secondo posto è conteso tra Juventus e Napoli. Il patron degli azzurri Aurelio De Laurentiis ha già dimostrato di tenere particolarmente alla qualificazione e per centrarla pare abbia deciso di promettere una ricompensa alla squadra.

Secondo il Corriere dello Sport, il presidente si sarebbe incontrato nel corso del weekend con la squadra, promettendo un premio di circa 10 milioni di euro in caso di qualificazione. Per riuscirci, il Napoli dovrà scavalcare la Juventus nel ranking, vincendo contro il Barcellona nel match di ritorno degli ottavi di Champions League e successivamente pareggiando almeno una partita del doppio scontro ai quarti.