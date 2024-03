L’edizione odierna del quotidiano spagnolo Sport ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Barcellona in vista del ritorno dei quarti contro il Napoli. Secondo il quotidiano catalano in casa Barcellona, nonostante i 3 punti di ieri nell’anticipo contro il Maiorca, sembra evidente che, oltre al risultato, ci sia ben poco da salvare. La partita, vinta grazie ad una super giocata di Lamine Yamal, ha palesato dei limiti dal punto di vista della proposta in campo che preoccuperebbe molto i tifosi blaugrana. Infatti a fine gara i fischi sono stati sonori a Montjuic, nella casa provvisoria del Barcellona.