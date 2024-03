Nella prova non pienamente positiva del Napoli di Calzona contro il Torino si è reso senz’altro protagonista Mario Rui. Il terzino portoghese ha confermato la sua importanza nei meccanismi del Napoli in partite dove l’avversario tende ad aspettare, suo infatti l’assist per il gol di Kvaratskhelia. Non a caso i quotidiani sportivi elogiano la sua prestazione. La Gazzetta dello Sport gli dà 6.5. Un piede così educato è un lusso per un difensore, sua la pennellata per Kvaratskhelia. Anche Il Mattino gli dà 6.5. La sovrapposizione in occasione del gol è magistrale, così come il cross. Fino ad allora si limita al compitino e a poche sbavature. Il Corriere dello Sport gli dà invece 7. Controlla Bellanova, partecipa alla costruzione, aiuta Kvara e piazza il cross perfetto per l’1-0.