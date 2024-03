Paganini: “Voci di Kvara in Spagna? Sono credibili. Ritorno di Sarri? Vi spiego”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto il giornalista Paolo Paganini per rispondere ad alcune domande sul Napoli.

Real Madrid e Barcellona interessate a Kvara?

“Queste voci sono piuttosto credibili. Il discorso Osimhen è fatto perché nel momento stesso in cui ha rinnovato e fissata la clausola si è dato un prezzo. L’uscita di Kvara invece mi ha un po’ sorpreso, ma è chiaro che se piomba un grande club diventa difficile trattenerlo. Se arriva l’offerta folle di 100 milioni mi pare normale che non si puo’ trattenere, pur facendo uno sforzo. Quello che diventerà fondamentale sarà fare una programmazione per prendere giocatori che garantiscono una classifica e competitività importante. Quello che conta è la spina dorsale di una squadra e quindi il portiere e Meret non mi dispiace, il centrale, il centrocampista e l’attaccante”.

Allenatore?

“Il ritorno di Sarri è una pista molto credibile. Con l’eliminazione dalla Champions League e queste continue polemiche, alla Lazio credo sia al capolinea e credo che Sarri non sia andato via da Napoli sbattendo la porta per cui può essere una pista credibile. La pista Italiano parte da lontano, ma se non dovesse arrivare Sarri metterei Pioli e Italiano in pole. Italiano fa giocare bene le sue squadre, valorizza i giocatori che ha, passare da Firenze a Napoli è un bel salto, ma credo sia pronto. Sono amico di Meluso e dico Mauro tutta la vita per il Napoli. E’ una persona seria e quando hai un presidente operativo come De Laurentis va benissimo avere una figura competente e riservata come Meluso. Il Milan sta provando a fare carte false per Conte, Ibra lo ha già incontrato più volte, poi bisognerà capire il budget messo a disposizione. Per la Juve invece, ove mai andasse via Allegri, il nome più caldo è Thiago Motta”.