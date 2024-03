Gazzetta – Lobotka tornato al centro del gioco azzurro

Se il Napoli sta mostrando segni di un ritorno al suo passato glorioso, ciò è attribuibile al fatto che Francesco Calzona ha recentemente riportato Stanislav Lobotka al centro dell’attenzione tattica. In passato, sotto la gestione di Rudi Garcia, c’era una preferenza per superare il centrocampo direttamente per cercare le punte, riducendo di conseguenza l’importanza del gioco di palleggio di Lobotka, il giocatore slovacco.

Anche l’ex allenatore Walter Mazzarri ha cercato di valorizzare Lobotka, ma con un’idea tattica che non era adatta per esaltarne appieno le qualità. Tuttavia, con l’avvento di Calzona, la situazione è cambiata radicalmente e il Napoli ha iniziato a ritrovare la sua identità e il suo stile di gioco distintivo. Questo cambiamento ha portato a una maggiore centralità di Lobotka nel sistema di gioco, contribuendo così al ritorno del Napoli alla sua tradizionale brillantezza calcistica. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.