Brutto momento in casa Catania. Dopo l’esonero di Tabbiani ad inizio stagione, stessa sorte per Cristiano Lucarelli che colleziona il secondo esonero dopo pochi mesi e soprattutto nella stessa stagione. L’ex attaccante del Napoli paga dopo la brutta prestazione di Avellino dove gli etnei hanno perso per 5-2. La panchina verrà affidata a Michele Zeoli che era già nello staff di Lucarelli e Ferraro come collaboratore tecnico.