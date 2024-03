Casting allenatore, un nome in pole ma ci sono altri quattro profili

Aurelio De Laurentiis ha dimostrato di essere un visionario, in particolar modo sulla scelta delle guide tecniche. Per la prossima stagione, il Napoli dovrà ricominciare da zero, inaugurando un nuovo ciclo, con un tecnico che possa rimettere in piedi un ambiente deluso dalle aspettative di questa stagione. Uno dei nomi che sposa in pieno le simpatie di De Laurentiis è Stefano Pioli che al Milan ha riportato lo scudetto dopo 11 anni. Non si escludono però i nomi di Palladino, Conte ed Italiano. Qualora però dovessero esserci dei cambiamenti in classifica, riguardo questa stagione, potrebbe permanere Calzona.