Da Roma – Nodo tra Sarri e Lotito, i dettagli

Dall’edizione odierna del Messaggero la Lazio ha emesso un comunicato ufficiale in cui conferma la fiducia totale nell’allenatore Maurizio Sarri, respingendo qualsiasi voce riguardante possibili cambiamenti nella guida tecnica. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha chiarito che non intende pagare Sarri senza motivo per un’altra stagione, considerando gli otto milioni di euro lordi dovuti per la stagione 2024/25. Lotito è deciso a proseguire con Sarri anche per la prossima stagione, e nel caso in cui Sarri desideri andarsene, dovrà essere lui a prendere l’iniziativa per risolvere il contratto.

Al momento, ci sono due società di Serie A interessate a Sarri: la Fiorentina, che sarebbe gradita a Sarri poiché rappresenterebbe un ritorno vicino a casa, e il Napoli, con De Laurentiis che sta valutando la possibilità di un clamoroso ritorno del tecnico. La Lazio ribadisce quindi la sua posizione ferma nel voler mantenere Sarri come allenatore e respinge qualsiasi voce su alternative nella guida tecnica.