CdS – Futuro Osimhen sempre più lontano da Napoli, su di lui PSG e Arsenal

Victor Osimhen giocherà le sue ultime partite in azzurro, lo sa lui, lo sanno i tifosi, lo sa anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, ha fatto il punto sul suo futuro. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Victor Osimhen, lo sanno pure in Antartide, diventerà il soggetto del desiderio del Psg, dell’Arsenal, di chiunque abbia mezzi economici al di fuori della normalità e dunque di mezzo mondo, Arabia Saudita inclusa o anche no perché questi sono dettagli. Ma per stilare un Progetto che sia aderente alla nuova realtà, bisognerà poi attendere il campo, i suoi suggerimenti, le necessità che andranno assecondate”.