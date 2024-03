CdS – Ngonge e Cajuste ancora out, il Napoli punta a recuperarli per il Barcellona

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito del rientro in campo di Cyril Ngonge e Jens Cajuste. I due calciatori infatti, salteranno la prossima partita del Napoli contro il Torino a causa di un infortunio. Per entrambi è stata stabilita una tabella al fine di recuperarli per la gara di Champions League contro il Barcellona. Il belga, fermo per un problema muscolare, si sta allenando solo in palestra. Lo svedese, anche lui non ancora in gruppo, punta ad esserci per la gara di ritorno di Champions.