Sebastian Frey, ex giocatore di varie squadre di Serie A, ha parlato su Tv Play.

“Szczesny? Poteva fare qualcosa in più sul gol di Kvara ma parlare di Papera mi sembra esagerato, però è partit.o tardi, se fosse partito al momento giusto la palla non sarebbe entrata ma non parlerei di Papera”

Thiago Motta? Farebbe bene in una big, lo vedo già pronto, per uno come la personalità di Motta al Napoli sarebbe una piazza perfetta”