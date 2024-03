De Biasi: “Il Napoli è in salute. Torino? Da prendere con le pinze”

Gianni De Biasi, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte.

“I risultati evidenziano un Napoli in salute, peccato per il gol preso a Cagliari che ha evitato agli azzurri un’altra vittoria, poi è arrivato il buon pari contro il Barcellona e i due successi con Sassuolo e Juve che rilanciano gli azzurri in classifica. C’è tanto da lavorare ed ha ragione Calzona, è arrivato poco prima della gara di Champions, è vero che la Juve ha avuto tre occasioni con Vlahovic molto importanti, ma tutto sommato vincere non era semplice ed il lavoro del tecnico piano piano sta dando i suoi frutti. La costruzione da dietro? Bisogna gestire i tanti impegni, soprattutto la squadra deve acquisire più fiducia in quello che fa ed è giusto ripetersi anche a fronte di qualche errore che ci può stare. Del resto, se hai la palla non corri pericoli di attacchi avversari. Il Torino? Nelle ultime cinque gare ha vinto una sola volta, ma giocando anche meglio degli avversari. Paga dazio davanti, prende però pochi gol, ha organizzazione di gioco anche se sotto porta sbaglia troppo. È una squadra da prendere con le pinze. La rincorsa Champions? La strada è lunga, quattro punti dal quinto posto non sono chissà quanti, l’importante è che il Napoli ritrovi qualità che ha dimostrato nella passata stagione, credo le abbia nel dna. Si tratta solo di trovare continuità, in più è tornato Osimhen e le alternative in attacco sono più che valide. Il Barça? Ha preso tre gol in casa dal Granada, non è una squadra di mostri sacri, ha certamente qualità e può metterti in difficoltà, spero che il Napoli vinca anche per il ranking Uefa”.