Tuttosport – Calzona ha dato nuova ninfa ai calciatori del Napoli

Francesco Calzona ha giocato un ruolo fondamentale nel rivitalizzare il Napoli dopo un periodo di difficoltà. I suoi predecessori, Rudi Garcia e Walter Mazzarri, non sono stati in grado di stimolare la squadra, che potrebbe essere stata un po’ sopita dopo la conquista dello Scudetto nel 2022-2023 con Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la vera forza di Calzona come nuovo allenatore risiede nella sua abilità di comunicare efficacemente con i giocatori. Ha saputo riassegnare a ognuno il proprio ruolo, tranne che per Piotr Zielinski, il quale è stato tenuto ai margini per scelta societaria, nonostante l’interesse dell’Inter.

Gli azzurri hanno trovato nuova linfa grazie alla capacità del tecnico di canalizzare le energie dei giocatori e di creare un clima di armonia e fiducia all’interno della squadra. Questo ha contribuito significativamente alla rinascita del Napoli sotto la guida di Calzona.