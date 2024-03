La FIFA risponde ad ADL: “Juve qualificata al Mondiale per club se Napoli e Lazio escono agli ottavi”

La FIFA non sembra appoggiare la tesi del Presidente del Napoli De Laurentiis secondi cui: “La Juventus non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club, il posto spetta al Napoli”. Secondo ADL, i bianconeri non avrebbero il diritto di partecipare ad una competizione così importante in virtù della penalizzazione dello scorso anno per gli illeciti commessi in passato. La FIFA ha indirettamente risposto al Patron azzurro con un post su X, in cui ha riepilogato i criteri di accesso al nuovo Mondiale per Club per ogni Nazione. Sull’Italia: “La Juventus si qualificherà per la Coppa del Mondo per club FIFA se Napoli e Lazio non riusciranno a passare il turno in Champions League”. Il Napoli dovrà quindi passare il turno con il Barcellona e superare anche l’eventuale quarto di finale per avere la possibilità di parteciparvi.

Ecco il post: