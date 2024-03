Torino, Juric – Oggi il verdetto del Giudice Sportivo: quante giornate rischia

Venerdì è in programma Napoli-Torino e gli ospiti dovranno fare i conti con diverse defezioni, riguardanti non solo i calciatori. Ivan Juric, tecnico granata, è stato espulso nel finale con la Fiorentina e in più ha minacciato l’allenatore viola con la frase: “Ti taglio la gola”. Come riporta La Repubblica, edizione Torino, oggi ci sarà il verdetto del Giudice Sportivo che decreterà quanto giornate dovrà scontare Juric. Si parla di non meno di tre giornate di squalifica, ma tutto dipenderà dal referto arbitrale che analizzerà il Giudice Sportivo. Toccherà al suo vice, Matteo Paro, guidare il Torino nella trasferta di Napoli. Gli azzurri dovranno riscattare il 3-0 dell’andata se vorranno continuare a rincorrere il sogno Champions.