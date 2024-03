Mauro: “Napoli ritrovato, ha provato a giocare come prima. Rigore? Fa arrabbiare se lo fischiano contro”

Massimo Mauro, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Pressing (in onda su Italia 1) soffermandosi sulla partita tra Napoli e Juventus.

Queste le sue parole: “Napoli ritrovato, ha provato a giocare come prima. Tanto possesso palla e il tentativo di creare occasioni da gol, anche se non ne ha avute tante. Anzi qualcosa in difesa non ha funzionato. La Juve ha creato tante palle gol. Vlahovic è stato sfortunato e impreciso, anche la difesa della Juve non è stata perfetta. Però è stata una bella partita con due squadre che non venivano da un buon periodo. A me è piaciuto tanto Vlahovic; se hai tre occasioni da gol significa che sei dentro la partita. Quando mai abbiamo visto un primo tempo così bello? Su Kvara si sono confusi un pò tutti. Lui deve avere la linea di fallo laterale alle spalle. Deve fare tutta la fascia perché è determinante. La squadra però lo deve cercare e le distanze non sono ancora quelle buone. La difesa ha paura di alzarsi vicino ai centrocampisti. Rigore? Se vogliamo dirla tutta è una decisione che fa arrabbiare se la fischiano contro“.